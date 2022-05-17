7 Aralık Üniversitesine ''Erişilebilirlik'' belgesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi “Erişilebilirlik Belgesi” almaya hak kazandı.

Engelliler Haftası nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ev sahipliğinde, “II. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı” düzenlendi. ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu iş birliği ile düzenlenen çalıştayda 7 Aralık Üniversitesi, kütüphanemizin herkes için erişilebilir olması ve kütüphanemizden her bireyin eşit şartlarda yararlanabilmesi dolayısıyla Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazandı. Belgeyi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar’a takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.