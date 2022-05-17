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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversitede Engelliler Haftası kutlandı

İHA

Üniversitede Engelliler Haftası kutlandı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Engelliler Haftası Kutlama etkinliği gerçekleştirildi.
1016 Mayıs Engelliler Haftası kutlama etkinliği, 7 Aralık Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi, Kilis İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Kilis Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Muallim Kültür Sanat Topluluğu iş birliği ile gerçekleştirildi. Etkinliğimizi Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun ve protokol üyeleri katılımlarıyla onurlandırdılar.
Özel Eğitim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Beyza Alpaydın’ın günün anlam ve önemini vurgulayan açılış konuşması ile başlayan programda, Kilis Özel Eğitim Anaokulu, Vatan Özel Eğitim Okulu, Kilis Ekrem Çetin Özel Eğitim Meslek Okulu ve Kilis Özel Eğitim Uygulama Okulu’ndan öğrenciler ve öğretmenler gösterilerini sundular. Kilis Özel Eğitim Anaokulu’nun hazırlamış olduğu ront ve dans gösterileri, Vatan Özel Eğitim Okulu’nun horon, dans gösterileri ve solo dinletileri keyifle izlendi.
Kilis Ekrem Çetin Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri ve öğretmenleri hazırlamış oldukları skeç ile özel gereksinimli öğrencilerin yaşamlarından kesitler sundular. Kilis Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun pandomim gösterisi ise, özel gereksinimli bir öğrencinin duygu ve düşüncelerini aktarmasıyla farkındalığı güçlendirdi. Kilis Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun piyano eşliğinde ritim ve şarkı dinletisi ile devam eden programda, özel gereksinimli bir öğrenci velisinin de dinletiye katkı sağlaması ilgiyle karşılandı.
Kilis’teki tüm özel eğitim okullarının birlikte hazırladıkları meslekler defilesi ile sona eren programda, özel gereksinimli öğrencilerin toplumsal yaşama katılımları eğlenceli bir gösteriyle aktarıldı. Programdan sonra öğrencilerin hazırladıkları ürünlerden oluşan resim sergisi gezildi.

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