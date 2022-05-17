Kilis’te çekirge istilası Çekirge görülen alanlarda ilaçlama yapılıyor

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Kilis’in Musabeyli ilçesinde meraları çekirgeler istila etti. Çekirgelerin yoğun olarak görüldüğü bölgelerde ilaçlama çalışması başlatıldı.

Musabeyli ilçesine bağlı Dorucak ve Yedigöz köylerinin bulunduğu bölgedeki 1256 dekar mera alanı çekirgelerin istilasına uğradı. Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğü teknik personellerince sürvey çalışmaları yapılarak kimyasal mücadele başlatıldı. Ekipler, çekirge sürülerinin ekili alanlara ulaşmadan mücadeleyi tamamlamak istiyor.

Ekipler, Mera alanlarına yakın arazileri bulunan sebze üreticilerine, hububat üreticilerine ve meraların bağlı bulunduğu köylerin muhtarlarına çekirge mücadelesi konusunda bilgilendirme yapıldı.

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