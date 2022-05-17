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“Türk Sporunun Gelişiminde Federasyonların Rolü” anlatıldı

İHA

“Türk Sporunun Gelişiminde Federasyonların Rolü” anlatıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Türk Sporunun Gelişiminde Federasyonların Rolü” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na bağlı Halk Oyunları Öğrenci Topluluğu bünyesinde, Doç. Dr. Cengiz Taşkın’ın yönlendiriciliği ve Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan’ın katılımlarıyla “Türk Sporunun Gelişiminde Federasyonların Rolü” başlıklı esöyleşi gerçekleştirildi. Söyleşi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatih Bektaş’ın Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan’a katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletmesiyle başladı. Söyleşide, federasyon çatısı altında olan spor branşlarının iş ve işleyişi, federasyonlar tarafından sporun gelişimi için atılan somut adımlar, federasyonların çatısı altında çalışmak isteyenlerin yanı sıra antrenör veya hakem olmak isteyenlerin hangi hususlara dikkat etmesi ve hangi konularda daha çok çaba göstermeleri gerektiği konuları konuşuldu. Söyleşi, soru cevap bölümünün ardından son buldu.

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