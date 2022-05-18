Milletvekili Dülger'den 19 Mayıs mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Dülger'den 19 Mayıs mesajı

İHA

Milletvekili Dülger'den 19 Mayıs mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Milletvekili Dülger, 19 Mayıs 1919 Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli mücadelemizi fiili olarak başlattığı gün olduğunu belirtti. Dülger mesajında, ''İstiklal mücadelemizin başladığı 19 Mayıs'ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, Cumhuriyeti emanet ettiğimiz siz gençlerimize duyduğumuz güvenin bir göstergesidir. Samsun'da yakılan meşaleyi bugün de aynı kararlılık ve gururla taşıyan siz gençlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerlemesinin, gelişmesinin ve büyümesinin en büyük güvencesisiniz. Müreffeh yarınlar için umudumuz, şahlanışımız ve yükselişimizsiniz. Edem, irade ve cesaretle Türkiye’yi şahlandıracak en büyük gücümüz sizlersiniz. Bu büyük sorumluluğun bilinciyle daha çok çalışarak, tarihimize ve değerlerimize sadakatle; Bu aziz vatanın ecdadımızdan bizlere emanet olduğunun idraki içinde, kahraman ecdadımızdan emanet aldığımız vatan ve bayrak sevgisine, özgürlük aşkına sahip çıkmanız, bu yüce değerleri sonraki nesillere aktarmanızdır. Milli değerlerine bağlı, evrensel değerlerle barışık olarak ve geleceğe güvenle bakarak yetişmeniz, 19 Mayıs ruhunu anlamanız, benimsemeniz ve sorumluluğunu üstlenmeniz, Cumhuriyetimize kararlılıkla sahip çıkmanız geleceğimiz için büyük önem taşımaktadır'' ifadelerini kullandı.
Dülger mesajının devamında ise, ''Her şeyin hızla değiştiği bir çağı yaşıyoruz. Bu hızlı değişim içinde bilimde, sağlıkta, sanayide, teknolojide ve sanatta sizin enerji ve heyecanınıza, sizin arzu ve hayallerinize bu ülkenin her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Ülkemizi yeni ufuklara sizin fikirleriniz, sizin buluşlarınız, sizin düşünceleriniz, sizin azim ve kararlılığınız taşıyacak. Omuzlarınızdaki bu yükün ağırlığını ve sorumluluğunu asla unutmayın. Sizlerin umutla parıldayan gözlerinizde, coşkuyla çarpan kalplerinizde, aydınlık yüzlerinde, Kurtuluş Savaşımızı zaferle taçlandıran irade, kararlılık ve inancı görüyorum. Semalarında ezanların çınladığı, ufuklarında al bayrağın dalgalandığı özgür, bağımsız ve güçlü bir ülke olarak milli mücadelemizin yıl dönümünde yüz akımızla hep birlikte geleceğe koşalım. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız vesilesiyle eşsiz medeniyetimizden aldıkları güçle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşıyacak gençlerimizin ve tüm milletimizin bayramını kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, ülkesi ve milleti için şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle yâd ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üniversite öğrencilerine Orta Doğu ve göç araştırmaları anlatıldı
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerine Orta Doğu ve göç ...
Mühendis Akcan’ın ölümüne ilişkin davaya devam edildi
YEREL HABERLER Mühendis Akcan’ın ölümüne ilişkin davaya devam edildi
Üniversite Judo takımı madalyaları topladı
YEREL HABERLER Üniversite Judo takımı madalyaları topladı
“Türk Sporunun Gelişiminde Federasyonların Rolü” anlatıldı
YEREL HABERLER “Türk Sporunun Gelişiminde Federasyonların Rolü” ...
Kilis’te çekirge istilası Çekirge görülen alanlarda ilaçlama yapılıyor
YEREL HABERLER Kilis’te çekirge istilası Çekirge görülen alanlarda ...
Üniversitede Engelliler Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Üniversitede Engelliler Haftası kutlandı
7 Aralık Üniversitesine ''Erişilebilirlik'' belgesi
YEREL HABERLER 7 Aralık Üniversitesine ''Erişilebilirlik'' belgesi
Üniversiteli gençlerden minik öğrencilere destek
YEREL HABERLER Üniversiteli gençlerden minik öğrencilere destek
Kilis’te Engelliler Haftası" etkinliği
YEREL HABERLER Kilis’te Engelliler Haftası" etkinliği
Polateli ilçesine bağlı köyler kameralar ile donatıldı
YEREL HABERLER Polateli ilçesine bağlı köyler kameralar ile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.