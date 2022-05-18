Kilis’te müzeler haftası etkinliği düzenlendi

Kilis’te "Müzeler Haftası" etkinliklerinde Mehmet Abdi Bulut Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen müzik dinletisi ile kazılarda ortaya çıkartılan etnografik ve arkeolojik eserlerin resim sergisine açıldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, açılıştaki konuşmasında, serginin hayırlı olmasını temennisinde bulunarak, ''Oylum Höyük'te yapılan kazı çalışmalarında çıkarılan eserlerin Kilis Müzesi'nde sergileniyor. Eserlerin daha hızlı gün yüzüne çıkarılması için Oylum Höyük'teki kazı çalışmalarını yıllık programa alınacak. Kilis'in tarihini tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz” dedi. Konuşmanın ardından serginin açılış kurdelesi kesildi, protokol üyeleri sergiyi gezdi.

Protokol üyeleri Kilis Müzesinde, Kültür Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan kültür eğitim işbirliği çerçevesinde Mehmet Abdi Bulut Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen müzik dinletisi ile kazılarda ortaya çıkartılan etnografik ve arkeolojik eserlerin resim sergisini gezdiler.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Kemal Balaban, Kültür ve turizm İl Müdürü Cuma Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ile yetkililer katıldı.

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