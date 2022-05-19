Üniversitede “İş Kulübü Eğitimi” gerçekleştirildi

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi organizasyonunda, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda, iki gruba “İş Arama Becerileri Eğitimi” gerçekleştirildi.

Eğitim iki gün süre ile grup çalışması şeklinde devam etti. İş Kulübü Lideri Eda Dağtekin tarafından verilen eğitimde öğrenciler kendini tanıma, iş arama kanalları, CV hazırlama, mülakat teknikleri ve beden dili konusunda bilgiler paylaşıldı.

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