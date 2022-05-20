Kilis'te DEAŞ'lı Özbek terörist yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Özbekistan uyruklu DEAŞ terör örgütü mensubu J.K. yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özbekistan uyruklu olan ve terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren J.K.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Suriye sınırındaki Yavuzlu köyü yakınlarında J.K.'yi operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan J.K.'nin, yapılan araştırmada, Suriye'de DEAŞ içinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Sorgusu süren J.K.'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-05-20 11:34:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.