Suriye sınırında DEAŞ operasyonu

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Kilis’te, TürkiyeSuriye sınırında Özbekistan uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Suriye’de faaliyet gösteren Yabancı Terörist Savaşçıların yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yapmalarına yönelik yürütülen istihbarı çalışmalar ve fiziki takip sonucu çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen Özbekistan uyruklu J.K. isimli terör örgütü mensubu, Yavuzlu köyünde yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığında sorguya alınan DEAŞ’lı teröristin ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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