Sınırda yakalanan DEAŞ üyesi terörist, adliyeye sevk edildi

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Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye geçerken yakalanan Özbekistan uyruklu olduğu belirlenen terör örgütü DEAŞ üyesi, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Suriye’de faaliyet gösteren Yabancı Terörist Savaşçıların yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yapmalarına yönelik istihbari çalışmalar yürütüldü. Bu çalışmalar ve fiziki takip sonucu çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen Özbekistan uyruklu J.K. isimli terör örgütü mensubu, Suriye’den Türkiye’ye geçiş yaptığı Yavuzlu Köyü'nde yakalanarak gözaltına alındı.

İfadesi alınan DEAŞ’lı terörist, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.

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