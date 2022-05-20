Üniversitede “Çocuk ve Sağlık Festivali” gerçekleştirildi

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi z Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Çocuk ve Sağlık Festivali” Karataş Kampüsü'nde gerçekleşti.

Üç farklı okuldan toplam 250 öğrencinin katıldığı festivalde voleybol turnuvası, sinema gösterisi, optisyenlik semineri, ilk ve acil yardım ambulansı etkinliği, Çocuk Gelişimi Bölümü sergisi ve öğrenci konserleri yer aldı. Voleybol turnuvasının ardından kazanan öğrencilere kupa verildi. Etkinliğe katılan minik öğrencilerle oyunlar oynandı.

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