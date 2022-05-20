Kilis'te DEAŞ'lı Özbek terörist yakalandı (3)

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TUTUKLANDI

Kilis'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan DEAŞ terör örgütü üyesi Özbekistan uyruklu J.K., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-05-20 19:15:43



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