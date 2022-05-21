"Modern Çağda Baba Otoritesi" anlatıldı

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Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Modern Çağda Baba Otoritesi" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAMER) bünyesinde düzenlenen Kadın ve Aile Konferansları serisinin altıncısı "Modern Çağda Baba Otoritesi" başlıklı konferans, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Fatih Güloğlu'nun sunumlarıyla KADAMER Merkez Binası’nda gerçekleştirildi.

Konuşmasına dinleyicileri selamlayarak başlayan Güloğlu, "Günümüzde hala bir baba otoritesinden söz edilebilir mi", "Aileden ne anlıyoruz", "Aileden anladığımız şeye göre baba nedir" "Otorite kavramının içeriğinde neler var" sorularının cevapları üzerinde durarak baba olmanın tarihsel sosyolojisi, babaların otorite portresi, otorite stratejilerinden bahsetti. Youtube’tan canlı yayımlanan konferans, sorucevap bölümünün ardından sona erdi.

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