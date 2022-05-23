Kilis’te uyuşturucu kaçakçılarına büyük darbe

Kilis’te polis, 203 bin 578 adet uyuşturucu captagon hap ele geçirirken, 6 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis merkeze bağlı Başmağara köyünde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 202 bin 348 adet captagon hap ele geçirildi. Yapılan çalışma sonucu ikinci operasyonda toplam 203 bin 578 adet captagon hap ele geçirildi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile birlikte Emniyet Müdürlüğünde basın toplantısı yaptı.

Vali Recep Soytürk, Emniyet ile Jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla büyük mücadele verdiğini ifade ederek, “Özellikle torbacı diye tabir edilen, uyuşturucu satıcılarına karşı, önemli operasyonlar yapıyor. Güvenlik güçlerimiz, Cumhuriyet Başsavcılığımız ile mahkemelerimiz özverili çalışmalar yapıyorlar. Emniyetimiz, jandarmamız adliyemiz beraber çalışıyor. Çok ciddi tutuklamalar oluyor. Buda torbacı diye tabir edilenlerin azalmasına, uyuşturucu satımının azaltılması anlamına geliyor. Son operasyonda 203 bin 578 captagon hap yakalandı. Bu operasyonda yer alan bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Bunun arkasının da geleceğini düşünüyorum. Bu bölgede, toptancı veya torbacı şeklinde uyuşturucu satışını sıfıra indirmek istiyoruz. Bu operasyonla ilgili 6 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanılanların rehabilitasyon edilmesi için Yeşilay’ın Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) var. İlimizde de var, buradaki genç psikolog arkadaşlarımız muhteşem çalışıyorlar. Tüm kullanıcılar ile irtibat halindeler. Rehabilitasyonu için çalışıyorlar. Ben Yeşilay’daki arkadaşlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Soytürk, İçişleri Bakanlığının önem verdiği En İyi Narkotik Polisi Anne, Narkorehber projesi olduğunu, sadece 2022 yılı içerisinde 2 bin 46 anneye ulaşılarak eğitim verildiğini sözlerini ekledi.

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