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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis'te kuantum felsefesi anlatıldı

İHA

Kilis'te kuantum felsefesi anlatıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Kuantum Felsefesi ve Kuantum Felsefesinin Araştırmaya Etkisi” başlıklı konferans gerçekleştirildi.
7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda, “Kuantum Felsefesi ve Kuantum Felsefesinin Araştırmaya Etkisi” başlıklı konferans, Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Sağlam’ın sunumuyla gerçekleştirildi. Konuşmasına klasik felsefenin özelliklerinden bahsederek başlayan Sağlam, klasik felsefe ve kuantum felsefesini, araştırmalardan örnekler vererek karşılaştırdı.
Sağlam, kuantum felsefesinin nitel araştırmalara yansımalarından bahsetti.
Konferans, sorucevap bölümünün ardından sona erdi.

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