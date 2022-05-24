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Kilisli Devlet Sanatçısı merhum Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'yı anma konseri düzenlendi.

23 Aralık 2021 tarihinde hayatını kaybeden Türk müziğinin duayenleri arasında yer alan Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’yı anma konseri Gaziantep Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde düzendi. Anma konserine Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca’nın eşi Ayten Yavaşca ile davetliler katıldı.

Vali Soytürk, Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca’nın büyük bir sanatçı olduğunu, yerinin asla doldurulamayacağını ifade etti.

Başkan Ramazan, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça’yı saygı ve özlemle andıklarını ifade etti.

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