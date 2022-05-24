Kilis’te trafikteki araçların yarısı motosiklet

Kilis’te, 50 bin 825 aracın yüzde 50’sinin motosiklet olduğu bildirildi.

Kilis'te 2022 yılı Nisan ayı itibariyle 50 bin 825 aracın 25 bin 795’i motosikletlerden oluşuyor. Kilis’te, 11 bin 504 otomobil, 889 minibüs, 115 otobüs, 4 bin 70 kamyonet, 25 bin 795’i motosiklet ile diğer araçlarla birlikte 50 bin 825 araç bulunuyor.

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