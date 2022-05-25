Üniversitede kariyer basamakları konulu söyleşi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi “Beden Eğitimi Öğretmeni Gözüyle Kariyer Basamakları’’ başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na bağlı olan Yaşam Boyu Spor Öğrenci Topluluğu bünyesinde, Doç. Dr. Önder Karakoç’un yönlendiriciliği ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Murat Arslan’ın sunumlarıyla “Beden Eğitimi Öğretmeni Gözüyle Kariyer Basamakları’’ başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatih Bektaş’ın, Arslan’a katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletmesiyle başladı. Söyleşide; Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, okullarda beden eğitimi uygulamaları, öğretmenliğin ilk yılları ve karşılaşılabilecek zorluklar, Covid19 sürecinin beden eğitimi dersine yansımaları ve uzaktan eğitim ile antrenörlük belgesi alma süreçleri konuşuldu.

Söyleşi, sorucevap bölümünün ardından son buldu

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