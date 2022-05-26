Kilis’te 5 kaçak göçmen yakalandı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 5 göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Polat Paşa Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu 5 kişinin, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geldiğini belirledi. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-05-26 10:06:34



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