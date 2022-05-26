Kilis’te uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Kilis’te jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis’e Gaziantep’ten uyuşturucu madde getirileceğine dair bilgi elde edilmesi üzerine GaziantepKilis karayolu Küplüce köyü bölgesinde bulunan yol kontrol noktasında durdurulan otomobilde ve şüphelilere ait 3 adreste yapılan arama neticesinde 75 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu uyarıcı madde ve 13 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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