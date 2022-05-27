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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Op. Dr. Ağlamış: ''Sağlıklı kadın sağlıklı toplum demek''

İHA

Op. Dr. Ağlamış: ''Sağlıklı kadın sağlıklı toplum demek''

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özgür Ağlamış, kadınların bazı sorunları önyargılar nedeniyle göz ardı ettiğini belirterek, sağlıklı yaşam için önerilerde bulundu.
Dr. Ağlamış kadının toplum için önemine dikkat çekerek, toplum sağlığı açısından da kadın sağlığının çok önemli olduğunu kaydetti. Ağlamış, ''Toplumun en küçük birimi ailedir. Ailede de en büyük yük kadının üzerindedir. Ailenin devamını sağlayan çocuğu anne yetiştirir. Dolayısıyla kadının sağlığı, hem çocuğun hem de ailenin; büyük resme baktığımızda da toplumun sağlığı açısından çok önemlidir” dedi.

''Sadece görüntüsü bile mutsuz edebilir''
Kadın sağlığının bir bütün olarak ele alınması gerektiğini dile getiren Op. Dr. Özgür Ağlamış, “Kadın sağlığı dendiğinde akla ilk olarak üreme sağlığı gelir. Ancak sadece bunlar yeterli değil. Kadın sağlığı; kadının hem bedensel hem de ruhsal olarak sağlıklı olmasına etki eden her şeyi kapsar. Kimi zaman bir organın fonksiyonlarını yerine getirmesinde bir sıkıntı olmasa da görüntüsü kadını mutsuz eder, bu da özgüven problemlerine yol açar” şeklinde konuştu.

''Ön yargılar sağlığın önüne duvar örüyor''
Op. Dr. Özgür Ağlamış, önyargılar nedeniyle kadınların bazı sorunlarının göz ardı edildiğini de kaydederek, ''Toplumun kadınlara tanımladığı roller aslında üzerlerinde yük. Örneğin üreme organıyla ilgili şikâyeti olan bir kadın, bunu dile getirmekten, sorununa çözüm aramaktan, hatta doktora gitmekten bile çekiniyor. Önyargılar, kadının sağlığa ulaşmasının önüne duvar örüyor. Kadın yaşadığı fiziksel sıkıntının yanında psikolojik olarak da olumsuz etkileniyor. Kadın olmanın zor olduğu bir dünyada, sağlıklı kadın olmak da zorlaşıyor'' ifadelerini kullandı.

''Sorunlarınızı uzmanla paylaşın''
Kadınlara sağlıklarıyla ilgili her konuda mutlaka uzmanlara danışmaları tavsiyesinde bulunan Op. Dr. Özgür Ağlamış, ''Sağlıklı kadınlar, sağlıklı toplumlar demektir. Lütfen sizi rahatsız eden, fizyolojik ve psikolojik sağlığınızı olumsuz etkileyen, sorun olarak gördüğünüz her konuyu bir uzmanla paylaşın'' diye konuştu.

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