'Oylum Höyük’ten Günümüze Kilis Mutfağı' etkinliğinde geleneksel Kilis lezzetleri tanıtıldı

İstanbul'da düzenlenen “Oylum Höyük’ten Günümüze Kilis Mutfağı” etkinliğinde Kilis mutfağının tanıtımı gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı İpekyolu Kalkınma Ajansı destekleriyle Kilis Gastronomi Tanıtım Günü başlığı altında “Oylum Höyük’ten Günümüze Kilis Mutfağı” adlı büyük bir organizasyon gerçekleştirildi. Kilis’e özgü cennet çamuru, Kilis tavası, Kilis katmeri ve zeytinyağından ekşili kebabına kadar pek çok ürün tanıtıldı. Kilis Gastronomi Elçisi olan Kilisli Şef Yunus Emre Akkor’un öncülüğünde davetlilere Kilis’in meşhur yemekleri tattırıldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis’in Türkiye ve dünya mutfağında daha iyi yere gelmesi için çalıştıklarını ifade ederek, “Kilis’in kuzeyinde Gaziantep, batısında da Hatay var. Her ikisi de çok ciddi bir gastronomi kenti ve Türkiye ve dünyada da tanıyor. Çok benzer potansiyel Kilis’te de var. 200’e yakın yemek çeşidi var. Coğrafi işaret aldığımız hem yemeklerimiz hem ürünlerimiz var. Şimdi bu potansiyelimiz var ama bir Gaziantep ve Hatay kadar tanınmıyoruz. Biz hem Kilis'i hem ürünlerimizi tanıtalım istiyoruz. Kilis’in tarihi yerlerini tanıtmak için buradayız. İyi bir kalabalık var. Bundan çok mutluyuz. Coğrafi işaret aldığımız özel bir ürünümüz var, yağlık zeytinyağımız var. Yaklaşık 3 yıldan beri çalışıyoruz. Türkiye ve dünyada olmak üzere toplam 16 tane ödül aldık. Hem üretim şeklini değiştirdik hem kalitesini arttırdık hem pazarlama çeşidini arttırdık. Bu tür etkinliklerle de mutfak şeflerine ve alıcılarına tanıtıyoruz” dedi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ise Kilis’in tanıtımı noktasında çok önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “İstanbul’da Kilis’te üretilen coğrafi işaretli yöresel ürünleri ve diğer ürünleri hem tanıtmak hem de bu ürünlerimizin İstanbul pazarına girmesini sağlamak amacıyla tedarik buluşması düzenledik. Burada alıcı ve satıcılarla buluşturup iş bağlantıları kurmuş olduk. Kilis ilimizin yöresel yemeklerini Kilis’ten getirdiğimiz malzemeler ve Kilis’ten gelen yöresel şeflerimizle beraber gastronomi yazarları, şefleri ve profesyonellerine tadımını yaptırdık. İnşallah bu tanıtım çalışmamızla birlikte İstanbul’daki lokantalarda, otel mutfaklarında bundan sonraki dönemde Kilis’e ait yöresel yemeklerin de servisini hedefliyoruz” ifadesini kullandı.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan da Kilis Valiliği, Kilis Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansının ortaklaşa düzenlediği “Oylum Höyük’ten Günümüze Kilis Mutfağı” programını gerçekleştiğini ifade ederek, “Türk Mutfağı Haftası Etkinlikleri çerçevesinde Kilis gastronomisine ve Kilis'in yerel ürünlerine dikkatlerin çekilmesi için hazırlanan etkinlikte asırlık lezzetlerimizin tanıtımı, tescillenmesi çalışmaları ve gelecek kuşaklara aktarılması noktasında emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara teşekkür ederim. Ayrıca bu etkinlikte bizleri yalnız bırakmayarak desteklerini esirgemeyen başta Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk ve Kilis Vakfı'nın değerli yönetim kurulu üyelerine şükranlarımı sunarım” şeklinde konuştu.

Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Valiliği, Kilis Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansının düzenlediği kadim kültürü ve zengin mutfağıyla Kilis’in eşsiz lezzetlerini tanıtıldığı “Oylum Höyük’ten Günümüze Kilis Mutfağı” programına katıldıklarını ifade ederek, “Ünlü şeflerimizin ve gastronomi yazarlarımızın da katıldığı programda Kilis mutfağımızın tanıtımı adına emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, “Kilis Valiliği, Kilis Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansının düzenlediği İstanbul’da yapılan Oylum Höyük’ten Günümüze Kilis Mutfağı programına katıldık. Ünlü şeflerimizin ve gastronomi yazarlarımızın katıldığı programda Kilis mutfağımızın tanıtımı yapıldı. Mutfağımızın tanıtımı adına emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

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