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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul Valisi Yerlikaya, Kilis'te cenazeye katıldı

DHA

İstanbul Valisi Yerlikaya, Kilis'te cenazeye katıldı


Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, eşinin anneannesi Şemsi Taşcıkara'nın (95) Kilis'teki cenaze namazına katıldı.
İstanbul Valisi Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya'nın anneannesi Şemsi Taşcıkara, dün gece yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Taşcıkara için bugün Çekmeceli Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın ile çok sayıda kişi katıldı. Kılınan namazın ardından Taşcıkara'nın cenazesi, asri mezarlıkta toprağa verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2022-05-30 14:43:00

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