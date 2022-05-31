Başkan Ramazan, Alman-Türk Kentsel Diplomasi Forumuna katıldı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AlmanTürk Kentsel Diplomasi forumuna katıldı
Belediye Başkanı Servet Ramazan, Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ile birlikte Almanya’da düzenlenen foruma katıldı. Başkan Ramazan, ''Berlin Büyükşehir Belediyesi ve AlmanTürk kurumlarının işbirliğiyle düzenlenen ve iki gün sürecek olan AlmanTürk Kentsel Diplomasi Forumu çerçevesinde Berlin’deyiz. Forum sonunda yeni projelerimiz şekillenecek ve ilimize daha çok fon kazandıracağız. Bizleri en iyi şekilde misafir eden ve projelerimizle yakından ilgilenen Berlin Eyalet Başbakanı Franziska Gıffey’e teşekkür ederim” ifadesini kullandı.
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