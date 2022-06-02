Göçmen kaçakçısı tutuklandı

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Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla mülteci getiren bir kişi tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından, düzensiz göç ile mücadele çerçevesinde hudut hattı gerisinde kaçakçılık olaylarını ve yasa dışı sınır geçişlerini önlemek amacıyla düzenlenen operasyonda Merkez ilçeye bağlı Bulamaçlı Köyü Suriye sınır hattında otomobil içerisinde 1 organizatör ile 6 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan organizatör, tutuklanırken, yabancı uyruklu düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi.

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