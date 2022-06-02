Kilis´te 6 kaçak göçmen yakalandı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, yurda kaçak yollarla giren Suriye uyruklu 6 göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulamaçlı köyü yakınlarında durdurulan bir otomobilde Suriye'den yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 6 kişiyi yakaladı. Suriye uyruklu kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmenlerin geçişini organize ettiği belirlenip gözaltına alınan kişi ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-06-02 13:30:09



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