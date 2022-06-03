Evde çıkan yangında 2 çocuk öldü (2)

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CENAZELERİ TEK TABUTTA SURİYE'YE GÖNDERİLDİ

Kilis'te, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden Nur El Abo (5) ile ağabeyi Mustafa El Abo'nun (7) cenazeleri, otopsilerinin ardından aileye tesilm edildi. Yakınlarınca teslim alınan 2 kardeşin cenazeleri, tek tabuta konularak defnedilmek üzere Suriye'ye gönderildi. Yangında yaralanan 2 çocuğun hastanedeki tedavileri ise sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-06-03 17:44:26



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