Evde çıkan yangında 2 çocuk öldü (2)

CENAZELERİ TEK TABUTTA SURİYE'YE GÖNDERİLDİ
Kilis'te, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden Nur El Abo (5) ile ağabeyi Mustafa El Abo'nun (7) cenazeleri, otopsilerinin ardından aileye tesilm edildi. Yakınlarınca teslim alınan 2 kardeşin cenazeleri, tek tabuta konularak defnedilmek üzere Suriye'ye gönderildi. Yangında yaralanan 2 çocuğun hastanedeki tedavileri ise sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2022-06-03 17:44:26
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.