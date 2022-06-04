Suriye'de görev yapacak polis özel hareket timleri Kilis'te

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Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tel Rıfat ile Membiç´in teröristlerden temizleneceği açıklamalarının ardından, Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesinde görev yapması planlanan polis özel hareket timleri Kilis´e ulaştı.

Polis özel hareket timleri araçlarıyla birlikte Gaziantep üzerinden 9 otobüs, 9 mayına dayanıklı zırhlı araç ve mühimmatlarını taşıyan araçlar, Kilis üzerinden Suriye Öncüpınar sınır konaklama tesisleri ve özel hareket şube müdürlüğü yerleşkesine ulaştırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-06-04 20:51:05



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