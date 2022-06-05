Kilis’te Çevre günü etkinliği

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD), tarafından Dünya Çevre Günü nedenliyle bir etkinlik düzenledi.

ÇEKUD Kilis il temsilcisi Mustafa Avcı, Resul Osman Dağı mesire alanında yapılan etkinlikle çevrenin kirleticilerden arındırmaya dikkat çekmeye çalıştıklarını belirterek, “Arındırmaya çalışıyoruz, çünkü doğada kendiliğinden oluşmayan basit bir çöpün dahi doğaya büyük yük olduğunun farkındayız. Doğada kendiliğinden oluşan atıklar organik şekilde zaten dönüşmektedir. Sözgelimi ağaçların dökülen yapraklarını ve dallarını, yeryüzünün gizli kahramanları mantarlar bertaraf ederek toprağa faydalı hale dönüştürmektedir. Önemli olan, doğanın dönüştüremeyeceği veya dönüştürürken çok zorlanacağı sanayi üretimi çöpleri, atıkları, kimyasalları doğaya atmamaktır. Artık herkes biliyor ki, bir plastik poşetin doğadaki tam ayrışması bin yılı bulabilmektedir. Ama poşet, pet şişe, izmarit, strafor gibi sanayi üretimi milyonlarca, milyarlarca atık doğaya yine de atılıyor. Esasında doğayla birlikte kendimizi de kirletmiş oluyoruz. Farkında olmalıyız; doğayı kirletirsek kendimizi kirletiyor, doğayı temiz tutarsak veya temizlersek kendimizi temizliyoruz” dedi.

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