81 İlde 81 Milyar Adım" etkinliği düzenlendi

Kilis'te, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "81 İlde 81 Milyar Adım" etkinliği öğrenci ve vatandaşların katılımıyla bir yürüyüş gerçekleştirildi.
Hacı Cümbüş Kavşağından başlayan yürüyüş Cumhuriyet meydanında sona erdi. Yürüyüşe,
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Hamdemirci, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, öğretmen, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
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