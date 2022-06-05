Kilis´te yediği yemekten zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS´in Polateli ilçesinde yedikleri yemekten zehirlenen 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Polateli ilçesine bağlı Yılanca köyünde iddiaya göre yedikleri akşam yemeğinden sonra baş ğrısı kusma şikayeti yaşayan İbrahim Turanalp, Mine Turanalp, Cahide Özdemir, Cemile Turanalp ile Berat Turanalp, ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yedikleri yemekten zehirlendiği belirlenen 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-06-05 21:12:10



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