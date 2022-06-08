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AK Partililerin mahalle ziyaretleri sürüyor

İHA

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde esnafları ziyaret ederek vatandalar ile bir araya geldiler.

AK Partililerin mahalle ziyaretleri sürüyor

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde esnafları ziyaret ederek vatandalar ile bir araya geldiler.
Belediye Başkanı Ramazan, İl Başkanı Karataş, AK Parti Merkez ilçe başkanı Mehmet Nur Korkmaz, Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara ve Yönetim kurulu ile birlikte Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde ki esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek, şikayet ve önerilerini dinlediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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