Kilis'te aranan 107 kişi yakalandı, 28'i tutuklandı



Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)-KİLİS'te hakkında yakalama kararı bulunan aralarında hükümlülerin de olduğu 107 kişi gözaltına alındı. 107 kişiden 28'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, aralarında hükümlülerin de olduğu aranan kişileri yakalamak için harekete geçti. Ekipler, mayıs ayında çeşitli suçlar nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan 107 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen kişilerden 28'i cezaevine gönderildi. Bu kişilerin 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası bulunan hükümlüler olduğu belirtildi. 79 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-06-08 13:24:17



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