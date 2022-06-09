Kilis'te 1 kaçak göçmen yakalandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan 1 göçmen, polis kontrolünde yakalandı. Kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu motosiklet üzerinde yolcu olarak bulunan kişinin, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geldiğini belirledi. Motosiklet sürücüsü M.D. gözaltına alınırken, Suriye uyruklu H.E.N. isimli kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2022-06-09 09:36:56
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