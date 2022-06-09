Kilis’te su kuyusuna düşen kedi kurtarıldı

Kilis’te su kuyusuna düşen yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.
Kilis’te Tekye Mahallesi Fakı Ali çıkmazında Şükre Şen’e ait evin kuyusuna yavru kedi düştüğünü gören vatandaşlar, durumu İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. İtfaiye ekipleri, kusa süre içerisinde 15 metre derinlikteki su kuyusundan özel bir aparat ile kediyi kuyudan çıkardı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.