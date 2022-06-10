Kilis'te öğretmenler korosu konser verdi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinin 15. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ve mezuniyet programında Öğretmenler korosu konser verdi.

Müzik Öğretmeni Mustafa Salcan şefliğinde, Kilis'te görev yapan müzik öğretmenlerinden oluşan koro tarafından, birbirinden güzel koro ve solo eserlerin seslendirildiği konsere; Kilis Valisi Recep Soytürk, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil Aldemir, Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar ve Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım, Kilis Millî Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Üniversite akademik ve idari personeli, öğrenciler ve Kilisli sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Avni Anıl, Alaeddin Yavaşça, Ali Ercan, Âşık Veysel, Ayten Alpman, Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray, Fikret Kızılok, İskender Türsen, İsmet Nedim, Kazancı Bedih ve Neşet Ertaş gibi usta isimlerin eserlerinin yanı sıra anonim eserlere de yer verilen konserde izleyiciler kimi zaman hüzünlendi, kimi zaman coştu.

Üniversitenin Kütüphane ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen konserin sonunda katılımcı sazende, korist ve solistlere, protokol tarafından teşekkür belgesi verildi.

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