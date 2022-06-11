Üniversitede öğrencilerinden Karamelik ilkokuluna anlamlı ziyaret

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğrencilerinden Karamelik ilkokuluna anlamlı ziyaret gerçekleştirdi.

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Matematik ve Eğitim ile PDR Topluluğu öğrencileri, Fakülte Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ebru Külekçi Akyavuz, Dr. Öğr. Üyesi Alper Yetkiner ve Fakülte Öğretim Elemanları Doç. Dr. Esra Asıcı, Arş. Gör. Bedirhan Teke ve Arş. Gör. Oğuzhan Gençaslan eşliğinde Kilis Karamelik İlkokuluna ziyarette bulundu. Öğrencilerin ve fakülte öğretim elemanlarının öğrencilerin seviyelerine ve öğrenim düzeylerine uygun olarak belirledikleri kitaplar, okulun kütüphanesine teslim edildi.

Ayrıca öğrencilerimiz, ilkokul öğrencileri ve öğretmenleri ile müzik eşliğinde şarkılar söyledi, okul bahçesine fidanlar dikti ve oyunlar oynadı.

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