Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. İpek Agcadağ Çelik, TBMM Kadın İstihdamı ve Kooperatifçiliği Çalıştayı’na katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın İstihdamının Arttırılması, Kadın Girişimciliğinin, Kooperatifçiliğinin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Mevcut Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu, Kadın İstihdamı ve Kooperatifçiliği Çalıştayı düzenledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleşen çalıştaya komisyonda yer alan milletvekilleri ve çeşitli üniversitelerden alanında uzman akademisyenler katılım sağladı. Çalıştaya 7 Aralık Üniversitesi KADAMER Müdür Yardımcımız Doç. Dr. İpek Agcadağ Çelik katıldı.

Agcadağ Çelik, çalıştayda, kadın istihdamı ve kooperatifçilikle ilgili yapılacak politika ve yasalarda, bölgenin ve şehrin toplumsal ve ekonomik yapısının ve dokusunun özellikle göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizdi.

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