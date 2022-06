Jandarma Teşkilatının yıl dönümü kutlamaları

Ankara'da sel felaketi can aldı

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ve Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan yayımladıkları mesaj ile Jandarma Teşkilatının yıl dönümünü kutladı.

Milletvekili Dülger, mesajında, ''Köklü birikimi, tecrübesi ve en küçük biriminden en yüksek rütbelisine kadar fedakar mensuplarıyla üstlendiği mülki, adli ve güvenlik görevlerini yüksek vazife şuuruyla yerine getiren vatandaşlarımızın huzur ve refahının sağlanmasında, terörle mücadeleden asayişe, düzensiz göçle mücadeleden trafik güvenliğine kadar gece gündüz hizmet veren, suç ve suçluya göz açtırmayan, milletimiz için fedakarca çalışan kahraman Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Ülkemizin güvenliği hususunda gerektiğinde canını feda etmekten çekinmeyen Jandarmamız, her türlü şartlar altında gösterdiği yüksek vazife şuuru ile milletimizin gönlünde sonsuza kadar ölümsüz bir yere sahip olacaktır. Jandarma Teşkilatımızın, başarılarla dolu geçmişinin sağladığı değerli tecrübe ve birikimin yanında, modern çağın gereklerine uygun, teknolojiyi yakından takip eden nitelikli personel ve donanımıyla, yeni güvenlik stratejilerine uygun olarak özgürlük güvenlik dengesini gözeten anlayışı ile tüm risklerin üstesinden geleceğine olan inancımız tamdır. Bu vesileyle, ülkemizin güvenliği, asayişin sağlanması ve halkımızın huzuru için milletimizle iç içe çalışmalarını sürdüren Jandarma Genel Komutanlığımızın kuruluş yıl dönümünde, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, görevlerini başarıyla sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum” ifadelerine ver verdi.

Başkan Ramazan ise mesajında Jandarma Teşkilatı’nın 183. kuruluş yıldönümünü kutladığını belirterek, ''Ülkemizin ve milletimizin huzurunu, can ve mal güvenliğini mesai mefhumu gözetmeksizin; eğitimli personeli, çağın gereklerine uygun teknolojik donanımı, disiplini, vatan sevgisi ve üstün vazife bilinciyle koruyan ve görevini büyük bir özveriyle yerine getiren Jandarma Teşkilatı’mızın 183. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gücünü yasalardan ve desteğini aziz milletimizden alan Jandarma Teşkilatımız; aynı zamanda hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılığıyla milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmasının yanı sıra, dünya genelinde örnek bir teşkilat yapısına sahiptir. Asli görevlerinin yanı sıra, hayata geçirdiği insan odaklı sosyal projeler ve kültürel hizmetlerle, halk ile devlet arasında önemli bir köprü olan jandarma teşkilatımızın gösterdiği büyük fedakârlık ve ulaştığı başarılar her türlü takdirin üstündedir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla, gazilerimizi minnetle anıyor, Jandarma Teşkilatı’nın 183. kuruluş yıldönümünü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

