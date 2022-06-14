Sınır kenti Kilis’te Jandarmanın kuruluşunun 183. yıldönümü etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sınır kenti Kilis’te Jandarmanın kuruluşunun 183. yıldönümü etkinliği

İHA

Sınır kenti Kilis’te Jandarmanın kuruluşunun 183. yıldönümü etkinliği

Jandarmanın Teşkilatının kuruluşunun 183. yıldönümü nedeniyle Suriye sınırında bulunan Kilis'te etkinlik düzenlendi.
Sabah ilk tören şehitlikte düzenlendi. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kur'anı Kerim tilaveti yapıldı, şehitler için dua edildi ve şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.
Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit tarafından Cumhuriyet alanına çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program sona erdi.
Törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin, Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, davetliler ve jandarma personeli katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kilis’te uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Kilis’te uyuşturucu operasyonu
Kilis’te yabancı uyruklular arasında sopalı bıçaklı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kilis’te yabancı uyruklular arasında sopalı bıçaklı ...
Jandarma Teşkilatının yıl dönümü kutlamaları
YEREL HABERLER Jandarma Teşkilatının yıl dönümü kutlamaları
Kilis'te jandarmanın kuruluşunun 183. yıl dönümü etkinliği
YEREL HABERLER Kilis'te jandarmanın kuruluşunun 183. yıl dönümü ...
Çelik, TBMM Kadın İstihdamı ve Kooperatifçiliği Çalıştayı’na Katıldı
YEREL HABERLER Çelik, TBMM Kadın İstihdamı ve Kooperatifçiliği ...
Kilis’te kişniş hasadı başladı
YEREL HABERLER Kilis’te kişniş hasadı başladı
Kilis Valisi: Suriyeli sayısı, kent nüfusunun yüzde 38,47'sine karşılık geliyor
YEREL HABERLER Kilis Valisi: Suriyeli sayısı, kent nüfusunun yüzde ...
Kilis'te yaşayan Suriyelilerin Türk nüfustan fazla olduğu iddialarına cevap Vali Soytürk: “Suriyeli sayısı Kilis’te yaşayan toplam kişi sayısının yüzde 38,47’sine karşılık geliyor''
YEREL HABERLER Kilis'te yaşayan Suriyelilerin Türk nüfustan fazla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.