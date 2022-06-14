Sınır Kenti Kilis’te komandoların gösterisi uzun süre alkışlandı

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümünde düzenlenen törende jandarma komandoların gösterisi uzun süre alkışlandı.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanlığında bir tören düzenlendi. Törene, Kilis Valisi Recep Soytürk, 6’ıncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, ile davetliler ile jandarma personeli katıldı.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, Programa gelenleri tek tek karşıladı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra Bir konuşma yapan Albay Akşit, “Geçmişi başarılarla dolu, 183. Yıldır köklü bir geçmişe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kurulduğu günden bu yana milletimizin engin güvenini mazhar olmuştur. Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünün korunması milletimizin huzur ve güveni ile kamu düzenin sağlanmasındaki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır” dedi.

Vali Recep Soytürk, Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını ifade ederek, “Meslekte 30’uncu yılındayım. Teşkilatın geldiği noktayı çok iyi gözlemleme fırsatım oldu. Son yıllarda hem teknolojik bakımdan hem personel bakımından çok önemli mesafeler kat ettik. Kilis’te de jandarma bir iç güvenlik birimi olarak, asayiş birimi olarak, kırsalda önemli hizmetler yapıyor” dedi.

Öğrencilerin şiir okumasından sonra Gazi Albay Hüseyin Kılbaş, jandarma şiirini seslendirdi. Jandarma köpek timinin gösterisinden sonra jandarma komando timi tüfekli hareketler gösterisi sundu. Jandarma komandoların kulu oluşturarak Türk bayrağı açması uzun süre alkışlandı.

Program Öğretmen ve jandarma personelinin müzik dinletisi ve yemek programıyla sona erdi.

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