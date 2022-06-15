Dr. Aydoğdu: ''Yüz mezoterapisi ile cildi gençleştirmek mümkün''

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, yüz mezoterapisi uygulaması hakkında bilgi vererek, ''Yüz mezoterapisi ile cildi gençleştirmek mümkün'' dedi.

Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, yüz terapisinin cildi gençleştirmek ve sıkılaştırmak için yapılan bir antiaging işlemi olduğunu belirterek, uygulamanın detaylarını anlattı. Ciltte zaman içinde çeşitli etkenler nedeniyle kırışma ve sarkmalar meydana geldiğini belirten Op. Dr. Aydoğdu, “Yaşlanmak, güneş ışığına ve birtakım çevresel faktörlere maruz kalmak, kolajen kaybı ile birleştiğinde kırışmış ve sarkmış bir cilt görünümüne yol açar. Neyse ki birtakım uygulamalar sayesinde yıllar önceki görünüme geri dönmek, cilde kaybettiği gençliği geri kazandırmak mümkün'' dedi.



''Cilt gençleşiyor, sıkılaşıyor''

Cilt genleştirme uygulamaları arasında en çok tercih edilenlerden birinin ‘yüz mezoterapisi’ olduğunu dile getiren Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, “Bu işlem sayesinde cildi gençleştirip sıkılaştırabiliyoruz” şeklinde konuştu. Yüz mezoterapisi uygulamasında hyalüronik asit, antioksidan, vitamin, mineral ve amino asit içeren ilaçlar karıştırılarak cilt altına enjekte edildiğini kaydeden Dr. Aydoğdu, uygulamanın detayları hakkında bilgi verdi.



''Kremler cilt altına etki etmiyor

Kullanılan kırışıklık karşıtı kremlerin cildin alt tabakalarına etki edemediğini hatırlatan Aydoğdu, “Kozmetik kremler cilt bariyerini geçmez, cilt altına etki edemez. Yüz mezoterapisinde ise etkili ilaçlar karıştırılarak mikro iğneler vasıtasıyla cildin içine ve altına verilir. Söz konusu maddeler kolajeni aktif hale getirerek cildi canlandırır, parlaklık ve sıkılık kazandırır. Bu uygulamanın en büyük avantajı, istenen etkinin hemen gözlenmesi ve bu etkinin uzun sürmesidir” dedi.



Acısız bir işlem

Yüz mezoterapisinin yüzün her bölgesine, ayrıca boyun, dekolte ve el bölgesine uygulanabildiğini dile getiren Dr. Aydoğdu, “Uygulama öncesinde cilt temizlenir ve dezenfekte işlemi yapılır. Acısız bir işlemdir. Acı duyulmaması için yarım saat kadar öncesinde anestezik kremler uygulanır. Kullanılan ürüne bağlı olarak tek seans yeterli olabilir. Bazen ikinci, üçüncü seansı da önerebiliriz. Yüz mezoterapisi faydalı ve etkili bir yaşlanma karşıtı tedavi yöntemidir. Cilt lekelerinden şikayetçi olan kişiler de tercih edebilir. Uygulamanın bir yan etkisi yoktur” diye konuştu.

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