Toroslar EDAŞ, Kilis´e 8 yılda 194 milyon liralık yatırım yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toroslar EDAŞ, Kilis´e 8 yılda 194 milyon liralık yatırım yaptı

DHA

Toroslar EDAŞ, Kilis´e 8 yılda 194 milyon liralık yatırım yaptı


KİLİS, (DHA) -  Toroslar EDAŞ, Kilis´teki çalışmalarına elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devredildiği 2013 yılından bu yana aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Kilis´e 8 yılda 194 milyon liralık yatırım yaptı.Toroslar EDAŞ elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devredildiği 2013´ten 2021 yılı sonuna kadar, Kilis özelinde 194 milyon lira (2021-Haziran fiyatlarıyla) tutarında yatırım gerçekleştirdi.Elektriğin modern hayatın her aşamasında taşıdığı önemin bilinciyle çalışmalarını sürdüren Toroslar EDAŞ, mevzuata tam uyumla yerine getirdiği faaliyetleri çerçevesinde yeni yatırımları devreye aldı, ayrıca şebeke ve ekipmanların bakımlarını da tamamladı.Bu kapsamda 194 milyon lira tutarındaki yatırımlara ek olarak şirket, 2017-2021 yıllarını kapsayan dönemde yaklaşık 58 milyon lira bütçeli bakım çalışması gerçekleştirdi. Bakım çalışmaları kapsamında 12 bin 192 km havai/yeraltı şebeke hattı bakımı ile 14 bin 807 adet ekipman ve şebeke unsuru iyileştirildi.Ana sorumlulukları arasında elektrik dağıtım şebekesinin; işletilmesi, olası yıpranmalara karşı bakımı, sel, yoğun kar, fırtına gibi doğa olayları veya 3'üncü şahıs kaynaklı arızaların onarımı ve artan enerji talebine yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi gibi faaliyetler bulunan şirket, devir tarihinden bu yana Kilis´in gücüne güç kattı.YER ALTI ŞEBEKE UZUNLUĞU 3 KATINA ÇIKARILDI, 38 BİNİ AŞKIN ARIZA GİDERİLDİToroslar EDAŞ bu süreçte yeraltı şebeke uzunluğunu yüzde 195, trafo kurulu gücü ise yüzde 83 oranında artırarak ihtiyaca yönelik çözümler sundu.Bu kapsamda Kilis´e 83 megavat kurulu gücünde olan 200 adet trafo, 223 kilometre yeraltı alçak gerilim hattı, 89 kilometre yeraltı orta gerilim hattı, 326 kilometre havai alçak gerilim hattı ve 120 kilometre havai orta gerilim hattı şebeke unsurları elektrik dağıtım şebekesine ilave edildi.Şebeke bakım ve arıza işlemlerini de aynı kalite ve özveriyle karşılayan Toroslar EDAŞ, 8 yıldır hizmet verdiği Kilis´te 38 bin 148 adet arızaya hızla müdahale ederek enerji arzı ve sürekliliğini sağladı.400 BİNE YAKIN MÜŞTERİ TALEBİ KARŞILANDIŞirket, hem artan enerji talebini karşılamak hem de doğası gereği süresi ve zamanlaması belirsiz olan arıza kaynaklı plansız kesintileri engellemek için yatırımlarını sürdürdü.Yatırımların devreye alınmasında saha çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği için zorunlu olan planlı kesintileri dikkatle gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, bu kesintilerin müşterileri olumsuz etkilememesi için kesintiye ilişkin zaman ve konum bilgilerini 48 saat öncesinden internet sitesinde paylaştı. İletişim ve adres bilgilerini güncel tutan müşterilerine de bu bilgileri kısa mesaj yoluyla iletti.Toroslar EDAŞ, planlı veya plansız kesintilerle birlikte müşterilerin ihtiyaç duyacağı tüm konularda müşterilerine yardımcı olmak için 375 Çağrı Merkezi çalışanı ile hizmet vermeye devam ediyor.
 DHA-Ekonomi Türkiye-Kilis DHA
2022-06-15 12:33:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Toroslar EDAŞ Kilis’e 8 yılda 194 milyon liralık yatırım yaptı
YEREL HABERLER Toroslar EDAŞ Kilis’e 8 yılda 194 milyon liralık ...
Dr. Aydoğdu: ''Yüz mezoterapisi ile cildi gençleştirmek mümkün''
YEREL HABERLER Dr. Aydoğdu: ''Yüz mezoterapisi ile cildi ...
Öğretim üyeleri doğada oryantiring etkinliği gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Öğretim üyeleri doğada oryantiring etkinliği ...
Sınır Kenti Kilis’te komandoların gösterisi uzun süre alkışlandı
YEREL HABERLER Sınır Kenti Kilis’te komandoların gösterisi uzun süre ...
Öğretmenevinde sanat sergisi
YEREL HABERLER Öğretmenevinde sanat sergisi
Belediye araç filosuna 25 araç daha katıldı
YEREL HABERLER Belediye araç filosuna 25 araç daha katıldı
Sınır kenti Kilis’te Jandarmanın kuruluşunun 183. yıldönümü etkinliği
YEREL HABERLER Sınır kenti Kilis’te Jandarmanın kuruluşunun 183. ...
Kilis’te uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Kilis’te uyuşturucu operasyonu
Kilis’te yabancı uyruklular arasında sopalı bıçaklı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kilis’te yabancı uyruklular arasında sopalı bıçaklı ...
Jandarma Teşkilatının yıl dönümü kutlamaları
YEREL HABERLER Jandarma Teşkilatının yıl dönümü kutlamaları
Kilis'te jandarmanın kuruluşunun 183. yıl dönümü etkinliği
YEREL HABERLER Kilis'te jandarmanın kuruluşunun 183. yıl dönümü ...
Çelik, TBMM Kadın İstihdamı ve Kooperatifçiliği Çalıştayı’na Katıldı
YEREL HABERLER Çelik, TBMM Kadın İstihdamı ve Kooperatifçiliği ...
Kilis’te kişniş hasadı başladı
YEREL HABERLER Kilis’te kişniş hasadı başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.