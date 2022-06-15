Toroslar EDAŞ, Kilis´e 8 yılda 194 milyon liralık yatırım yaptı

Hizmet verdiği tüm illerde kaliteli ve kesintisiz enerji hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Toroslar EDAŞ, Kilis’teki çalışmalarına elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devredildiği 2013 yılından bu yana aralıksız devam ediyor.



Toroslar EDAŞ elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devredildiği 2013’ten 2021 yılı sonuna kadar, Kilis özelinde 194 milyon lira (2021Haziran fiyatlarıyla) tutarında yatırım gerçekleştirdi. Elektriğin modern hayatın her aşamasında taşıdığı önemin bilinciyle çalışmalarını sürdüren şirket, mevzuata tam uyumla yerine getirdiği faaliyetleri çerçevesinde yeni yatırımları devreye aldı, ayrıca şebeke ve ekipmanların bakımlarını da tamamladı.



Şirketin çalışmaları hakkında şu bilgiler verildi:

194 milyon lira tutarındaki yatırımlara ek olarak şirket, 20172021 yıllarını kapsayan dönemde yaklaşık 58 milyon lira bütçeli bakım çalışması gerçekleştirdi. Bakım çalışmaları kapsamında 12 bin 192 kilometre havai/yeraltı şebeke hattı bakımı ile 14 bin 807 adet ekipman ve şebeke unsuru iyileştirildi. Ana sorumlulukları arasında elektrik dağıtım şebekesinin; işletilmesi, olası yıpranmalara karşı bakımı, sel, yoğun kar, fırtına gibi doğa olayları veya 3’üncü şahıs kaynaklı arızaların onarımı ve artan enerji talebine yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi gibi faaliyetler bulunan şirket, devir tarihinden bu yana Kilis’in gücüne güç kattı.



Yer altı şebeke uzunluğu 3 katına çıkarıldı, 38 bini aşkın arıza giderildi

Şirket bu süreçte yeraltı şebeke uzunluğunu yüzde 195, trafo kurulu gücü ise yüzde 83 oranında artırarak ihtiyaca yönelik çözümler sundu. Bu kapsamda Kilis’e 83 megavat kurulu gücünde olan 200 adet trafo, 223 kilometre yeraltı alçak gerilim hattı, 89 kilometre yeraltı orta gerilim hattı, 326 kilometre havai alçak gerilim hattı ve 120 kilometre havai orta gerilim hattı şebeke unsurları elektrik dağıtım şebekesine ilave edildi. Şebeke bakım ve arıza işlemlerini de aynı kalite ve özveriyle karşılayan şirket, 8 yıldır hizmet verdiği Kilis’te 38 bin 148 adet arızaya hızla müdahale ederek enerji arzı ve sürekliliğini sağladı.



400 bine yakın müşteri talebi karşılandı

Şirket, hem artan enerji talebini karşılamak hem de doğası gereği süresi ve zamanlaması belirsiz olan arıza kaynaklı plansız kesintileri engellemek için yatırımlarını sürdürdü. Yatırımların devreye alınmasında saha çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği için zorunlu olan planlı kesintileri dikkatle gerçekleştiren şirket, bu kesintilerin müşterileri olumsuz etkilememesi için kesintiye ilişkin zaman ve konum bilgilerini 48 saat öncesinden internet sitesinde paylaştı. İletişim ve adres bilgilerini güncel tutan müşterilerine de bu bilgileri kısa mesaj yoluyla iletti.



Şirket, planlı veya plansız kesintilerle birlikte müşterilerin ihtiyaç duyacağı tüm konularda müşterilerine yardımcı olmak için 375 Çağrı Merkezi çalışanı ile hizmet vermeye devam ediyor. Müşteriler için geliştirilen farklı kanallar olan; 186 Çağrı Merkezi, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, Toroslaredas.com.tr Web Sitesi, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve sosyal medya kanallarında olmak üzere gelen toplam 356 bin başvuru değerlendirilerek müşterilerin talepleri karşılandı.

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