Kilis’te 4 yavru kedi kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis’te, banyo havalandırmasına giren 4 yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kilis Merkeze bağlı Bozcayazı köyünde Musa Yılmaz’a ait banyo havalandırma giderinde giren 4 yavru kedi, Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekibinin çalışması sonucu sağ olarak çıkarıldı. 4 Yavrunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.