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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis’te Suriyeliler dahil 52 bin öğrenci karne aldı

İHA

Kilis’te Suriyeliler dahil 52 bin öğrenci karne aldı

Kilis’te, 20212022 yılı eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte Suriyelilerle birlikte toplam 52 bin öğrenci karne aldı.
Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te 188 okulda eğitim gören 52 bin öğrenci ile birlikte 2 bin 860 öğretmen de tatile girdi. 7 Aralık Derneği İlkokulunda İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt karne dağıtım törenine katıldı. Okul Müdürü Serdar Gelebek’ten bilgi alan Milli Eğitim Müdürü Akkurt, öğrencilerin karnesini dağıttı. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, bu dönemin pandemi nedeniyle bazı zorluklarla geçtiğini ifade ederek, “Ama çok şükür okullarımızı kapatmadan, eğitim, öğretim faaliyetlerini sürekli devam ettirerek, tedbirlerden yapmamız gerekenlerden ödün vermeden, bu dönemin kazısız belasız bitiyor olmasının mutluluğunu yaşıyorum. Kilis’te 52 bin öğrencimize karnelerini veriyoruz. 188 okulumuzda 2 bin 860 öğretmenimizin bu karnelerin alınmasında tatile gitmesinde ciddi katkıları ve emekleri oldu. Öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Okullarımızda bu yılda çalışmalarımız faaliyetlerimiz devam edecek. Özellikle Bilim Sanat Merkezlerinde enstrüman çalmayı öğrenmek isteyen, zeka oyanları, diğer faaliyetlere katılmak isteyen tüm öğrencilerimiz bu etkinlikleri katılabilecekler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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