Yeşil Vatan tırı Kilis’te

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Orman Genel Müdürlüğü tarafından özellikle çocukları ormanlar hakkında bilinçlendirmek amacıyla hazırlanan "Yeşil Vatan Tırı" Türkiye turu çerçevesinde Kilis’e geldi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarının ardından bilinçlendirme amaçlı hazırlanan tır, Cumhuriyet Meydanına kuruldu. Öğrencilerin katıldığı etkinlikte, çocuklara ormanda yetişen ağaçlar, orman zararlısı böcekler hakkında bilgi verildi. Çocuklar, yangında personellerin giydiği kıyafetleri inceledi, geçici bahçede fidan dikmeyi öğrendi. Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, Tır aracılığıyla ormanın çocukların ayağına getirildiğini ifade ederek, “Çocukları, doğa sevgisini kazanması ve geleceğe nefes olmaları için bilgilendiriyoruz. Çocuklara fidan dikimi, ormanlarımızda yaptığımız çalışmalar gibi konuları 5D sinemada çocuklarımıza aktarıyoruz. Orman Genel Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

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