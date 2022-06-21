“Türk Çini Sanatı’’ konferansı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi “Somut Olmayan Kültürel Miras çerçevesinde Türk Çini Sanatı’’ başlıklı konferans ve “Söz” sergisi gerçekleştirildi.

Küratörlüğünü Öğr. Gör. Veysel Çiftçi’nin yaptığı ‘’Somut Olmayan Kültür Miras çerçevesinde Türk Çini Sanatı’’ başlıklı konferans, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Funda Koçer ve Bitlis Eren Üniversitesi Ahlat Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanlarından Öğr. Gör. Meryem Uguz Kaplan’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan konferansta Koçer, sanat ve sanat kavramlarından, sanatın toplumlar üzerindeki etkilerinden, toplumların kimliklerini oluşturan kültür tanımından, sanatla kültür ilişkisinden, somut olmayan kültürel mirasın ne anlama geldiğinden bahsetti. Koçer, Yoğun ilgi gören konferansın hemen ardından çok sayıda çini, tezhip ve minyatür eserlerinden oluşan ''Söz'' sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Büyük ilgi gören serginin açılışını, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım ve Prof. Dr. Ruhat Yaşar yaparken sergiye Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yakup Doğan, çok sayıda öğrenci ve misafir katıldı. Program bitiminde sanatçılara katılım belgesi takdim edildi.

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