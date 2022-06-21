Kilis’te bin aileye hijyen kolisi dağıtıldı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 76 mahallede bin aileye hijyen kolisinin dağıtımına başlandığını söyledi.
Belediye Başkanı Servet Ramazan, “Uluslarası Göç Örgütü (IOM) ve Birleşmiş Milletler ile ortak geliştirdiğimiz projeyle beraber 76 mahallemizde bin aileye bin koli ile hijyen kolisi desteği sağlıyoruz. Her zaman ve her şartta vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.