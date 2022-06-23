Kilis’te asfalt yenileme çalışmaları başladı

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Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, asfalt yenileme çalışmalarına başlandığını söyledi.

Başkan Ramazan, Kilis’in yenilenen alt yapısı ve ağır geçen kış şartları sonrası asfaltı bozulan; Vatan, Egemenlik, Mercidabık, Av. Mehmet Yeşilçimen Caddelerinde ve Recep Tayyip Erdoğan Meydanı’nda asfalt yenileme çalışmalarına start verdiklerini ifade ederek, “ Bu çalışmalar neticesinde ekiplerimizi hızlı bir şekilde koordine ederek Kurban Bayramı öncesinde bu caddelerimizde ve meydanımızda asfaltı kazıyarak komple yenileme çalışmasını bitirmiş olacağız” dedi.

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